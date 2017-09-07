PKK'nın gizli silahı: TR705

Yerli ve milli silahlı insansız hava araçları (SİHA), terör örgütü PKK’nın korkulu rüyası oldu. PKK, inlerinden dışarı adım attıkları anda kendilerini imha eden SİHA’ları durdurabilmek için “Sivilleri katlediyorlar” kara propagandasına başladı. Yalan korosunun en ön safında ise CHP’nin PKK’ya yakınlığıyla bilinen vekili Sezgin Tanrıkulu yer aldı.



GİZLİ SİLAH ‘TR705’ DEVREYE GİRDİ

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın resmi avukatlığını yapan ve Wikileaks’ın ortaya döktüğü Stratfor belgelerinde de ‘TR705’ kod adı verilerek ‘CIA’in güvenilir haber kaynağı’ olarak tanımlanan Tanrıkulu, önceki gün apar topar Meclis’te basın toplantısı düzenledi. PKK’ya ağır darbeler indiren SİHA’lardan rahatsız olduğunu açık açık itiraf eden Tanrıkulu, “Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları var” demişti.



CHP’LİLER BİLE RAHATSIZ OLDU

Tanrıkulu, skandal açıklamalarına dün de sosyal medya hesabından devam etti. CHP’li Tanrıkulu, PKK'ya ağır darbe indiren operasyonlara ‘alçaklık’ diyecek kadar zıvanadan çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, “Tabii PKK’lı cenazesine giden sen teröristi de vatandaş gibi görürsün. Meclis’ten defolup Kandil’e vatandaşlarının yanına çık”, “Biz de senin milletvekili değil vatan haini olduğunu teşhir etmeye devam edeceğiz”, “Bir insan kendi devletine karşı nasıl böyle bir şey yazar” mesajlarıyla Tanrıkulu’na tepki gösterdi. Tanrıkulu’nun PKK’ya destek veren açıklamaları CHP’li yöneticileri bile rahatsız etti. Kılıçdaroğlu’na “Bu adamı susturun” tepkisi yükseldi.







PKK KATLİAMLARINA SESSİZ KALMIŞTI

Terör örgütünün Kandil’deki elebaşlarından Murat Karayılan, SİHA’ların terör örgütünü yerle bir ettiğini “Türk askeri bizi dinliyor, gözlüyor, tavşan gibi avlıyor” sözleriyle itiraf etmişti. SİHA’lara karşı savaş açan Tanrıkulu, PKK’nın kanlı saldırılarına karşı sessiz kalmış, sık sık terör örgütünün televizyon kanallarına açıklamalarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li teröristlerin uzlaşma için arabulucu olmasını istediği Tanrıkulu, CHP’li vekil Gamze Akkuş İlgezdi ile terörist cenazesine katılarak gözyaşı dökmüştü.



‘CIA ajanı’ deyince uyarı cezası almıştı

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, 2013 yılında partisinin basına kapalı grup toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun ‘CIA ajanı’ olduğunu söyleyince Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Kurulun uyarı cezası verdiği Yılmaz, “Şüpheli ilişkileri olan bir milletvekilinden dolayı partim bana ceza veriyorsa asıl o zaman parti hukuku çiğneniyor demektir. Yanlışlara karşı susmadım, susmayacağım. Tarihi görevimi yapacağım” demişti. Yılmaz, 2015 yılındaki ön seçimde CHP’lilerce üstü çizilerek, yeniden milletvekili adayı bile olamamıştı. Kaynak : Güneş