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O iğrençliğe 25 yıl hapis

Eskişehir’de 16 yaşındaki öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen adam, 25 yıl hapse mahkum edildi.

3. Sayfa / 07 Eylül 2017 Perşembe 13:06
O iğrençliğe 25 yıl hapis

Ankara'da yaşayan annesi ile tartıştıktan sonra Eskişehir'de bulunan babasının yanına gelen 16 yaşındaki İ.Y., aynı evde amcası M.Y., (40) tarafından tacize uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Tutuklu yargılanan M.Y.'nin yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık M.Y.'nin yanı sıra 16 yaşındaki İ.Y.'nin annesi G.B. ve avukatlar katıldı.

Duruşmada hakim karşısında ifade veren M.Y., “Suçlamaları kabul etmiyorum. Yeğenimi dövdüğüm için bana iftira atıyor. Babasından çok ben ilgilenirdim” dedi.

Ağır Ceza Mahkeme heyeti, sanığın alıkoyma suçundan beraatına karar verirken, hastane raporlarına da dikkate alarak zincirleme cinsel istismar suçundan kendisini 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kaynak : İHA

Tutuklu SanıkHastaneCinsel İstismar


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