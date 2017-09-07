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Nevşehir'de 2 Afgan çocuk vahşice öldürüldü

Nevşehir’de bir apartman dairesinde 3 ve 5 yaşındaki Afgan iki çocuk öldürüldü. Anne, çocuklarını kayın biraderinin bıçakladığını iddia etti.

3. Sayfa / 07 Eylül 2017 Perşembe 16:21
Nevşehir'de 2 Afgan çocuk vahşice öldürüldü
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Edinilen bilgiye göre, Karasoku Mahallesi Demir Hafız Caddesi'nde bir apartman dairesinde oturan Afgan ailenin evlerinde Rustam R. (3) ve Sahar R. (5) isimli kız çocuğu öldürüldü. Olay, anne Punam Rahimi'nin çığlıklarını duyan komşularının yardıma koşması sonrasında ortaya çıktı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan anne Punam R., ilk ifadesinde çocuklarını kayın biraderi R.R.'nin bıçakladığını söyledi.

Anne Punam R. yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Cinayetin işlendiği cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerine savcının gelmesiyle birlikte olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından çocukların cansız bedenleri Nevşehir Belediyesi cenaze aracına konularak morga götürüldü.

Annenin verdiği ifadeler doğrultusunda amca R.R.'nin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak : İHA

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