Muğla'da 32 Ev ve 150 hektar alan yandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangın rüzgarın yeniden şiddetini artırmasıyla Zeytinköy Mahallesi'nin tamamına yayıldı.



Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan ve Zeytinköy Mahallesine sıçrayan orman yangını, dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı. Yangın rüzgarın yeniden etkisini artırmasıyla Zeytinköy Mahallesi'nin tamamını sardı.



Bölgede çalışma yürüten orman işçileri, vatandaşlar ve basın mensupları, bir anda yükselen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtularak, köyden uzaklaşmaya başladı. Köyü terk etmek istemeyen ve hayvanlarını kurtarmaya çalışan bazı vatandaşlar ise jandarma ekipleri tarafından bölgeden çıkarıldı.







Kontrol altına alınamayan yangına, şiddetli rüzgar ve alevlerin yükselmesi nedeniyle ekipler müdahale etmekte güçlük çekiyor.



Bölgede bulunan vatandaşlar, jandarma ekipleri tarafından Dağpınar köyüne getirildi.







Yaşlı çift ve kedilerini jandarma kurtardı



Rüzgarın etkisiyle alevlerin Zeytinköy Mahallesi'ne sıçraması üzerine, yerleşim yerlerinde bulunan kişilerin tahliyesi için İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Numan Öksüz komutasında 77 personel olay mahalline geldi.



Öksüz, bölgede evlerini terk etmek istemeyen İsmail ve Arzu Çınar çiftini güçlükle ikna ederek, yaşlı çifti ve kedilerini makam aracına alıp sağlık ekiplerinin bulunduğu alana ulaştırdı.







Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen çifte ambulansta müdahale etti.



Yaklaşık 30 ev zarar gördü



Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede rüzgarın 50 kilometre hıza ulaşması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, 'Yangını etkili olduğu köyde 136 hanemiz var. Toplu olarak yangının etkilediği alanda 50-60 hane bulunuyor. Yangında şu ana kadar 30'a yakın evimiz zarar gördü.' dedi.







'15 bin arı kovanı zarar gördü'



Menteşe Belediye Başkanı Başkanı Bahattin Gümüş ise köy içerisinde 30'a yakın evin yangında zarar gördüğünü ancak en büyük tesellinin can kaybının olmaması olduğunu dile getirdi. Gümüş, 'Burası 136 haneli 280 nüfuslu bir köy. Arıcılar köye arılarını getirmişler. Yaklaşık 15 bin civarında arı kovanının zarar gördüğü söyleniyor.' diye konuştu.



Muğla Sağlık İl Müdürü Cihan Tekin de 5 ambulans ve bir UMKE ekibi ile 20 personelin bölgede bulunduğunu dumandan etkilenenlere müdahale ettiklerini söyledi.



Öte yandan, bölgede görev yapan orman işçileri ve basın mensuplarını arılar soktu. Arı sokanlara, bölgede bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.







'AFAD ekipleri konteynerleri hazırlayacak'



Muğla Valisi Esengül Civelek, Zeytinköy Mahallesi'ndeki yanan alanlarda incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Vali Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 650 orman personelinin vatandaşlarla yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini belirtti.



Can kaybının olmadığını aktaran Civelek, 'Dumandan etkilenen 2 vatandaşımız var. Sabah itibarıyla hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Evleri yanan vatandaşlarımız bu geceyi köydeki akrabalarının yanında geçirecek. AFAD ekipleri konteynerleri hazırlayacak.' dedi.







Erzak ve malzeme yardımı yapıldı



Yangın nedeniyle evleri yanan vatandaşlara, çevre köylerdeki vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından erzak ve malzeme yardımı yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara kumanya ve içecek ikramı yapıldı, çadır kuruldu.



Yakın köylerdeki vatandaşlar da traktörlere yükledikleri erzakları Zeytinköye getirerek yangından etkilenen vatandaşlara teslim ediyor.



Yangına sabah erken saatlerde havadan ve karadan müdahale edilmeye devam edilecek.

Kaynak : İHA