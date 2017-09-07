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Motorine zam geldi

Motorinin litre satış fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı.

Ekonomi / 07 Eylül 2017 Perşembe 17:54
Motorine zam geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin pompa satış fiyatına litrede 6 kuruş zam geldiğini açıkladı.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 4,55 liradan 4,61 liraya, Ankara'da litresi 4,60 liradan 4,66 liraya, İzmir'de ise 4,59 liradan 4,65 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

motorinin litresine iki gün önce 7 kuruş, benzine de 9 kuruş, zam yapılmıştı. Ayrıca, gaz yağında 6 kuruş, kalorifer yakıtında 8 kuruş, fuel oil de ise 6 kuruş zam yapıldı. Kaynak : İHA

ZamMotorin


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