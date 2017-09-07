Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 31 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 681 milyon dolarlık artışla 111 milyar 992 milyon doları buldu. Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 70 milyon dolar artarak 90 milyar 413 milyon dolardan 91 milyar 483 milyon dolara çıktı.



Altın rezervlerinde ise 31 Ağustos haftasında 611 milyon dolar artarak 19 milyar 898 milyon dolardan 20 milyar 509 milyon dolara yükseldi.



Kaynak : İHA