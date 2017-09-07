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Melih Gökçek'ten Oda TV'ye müthiş kapak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kendisi hakkında asılsız haber yapan Oda TV'yi yerin dibine soktu.

Siyaset / 07 Eylül 2017 Perşembe 09:09
Melih Gökçek'ten Oda TV'ye müthiş kapak

Oda TV, yaptığı bir haberde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ön ismi olan 'İ'yi, billbordlardan kaldırdığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, Oda TV'ye bu haberi yazanı doktora gösterin tavsiyesinde bulundu. Adıyla gurur duyduğunu söyleyen Gökçek, afişi tanıtım daire başkanlığının hazırlattığını ifade etti.

İşte Melih Gökçek'in o açıklamaları;

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Melih GökçekBelediye BaşkanıOda Tv


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