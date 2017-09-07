Melih Gökçek'ten Oda TV'ye müthiş kapak

Oda TV, yaptığı bir haberde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ön ismi olan 'İ'yi, billbordlardan kaldırdığını iddia etti.



Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, Oda TV'ye bu haberi yazanı doktora gösterin tavsiyesinde bulundu. Adıyla gurur duyduğunu söyleyen Gökçek, afişi tanıtım daire başkanlığının hazırlattığını ifade etti.



İşte Melih Gökçek'in o açıklamaları;





1️⃣ODA TV BU HABERİ YAZANI DOKTORA GÖSTER

İBRAHİM İSMİNİ KULLANMIYORMUŞUM.

GEZİ ZEKALILAR,BEN ADIMLA GURUR DUYARIM.https://t.co/0WuWcaZ9Fd — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 6 Eylül 2017