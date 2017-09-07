Melih Gökçek'ten Oda TV'ye müthiş kapak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kendisi hakkında asılsız haber yapan Oda TV'yi yerin dibine soktu.
Oda TV, yaptığı bir haberde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ön ismi olan 'İ'yi, billbordlardan kaldırdığını iddia etti.
Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, Oda TV'ye bu haberi yazanı doktora gösterin tavsiyesinde bulundu. Adıyla gurur duyduğunu söyleyen Gökçek, afişi tanıtım daire başkanlığının hazırlattığını ifade etti.
İşte Melih Gökçek'in o açıklamaları;
1️⃣ODA TV BU HABERİ YAZANI DOKTORA GÖSTER— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 6 Eylül 2017
İBRAHİM İSMİNİ KULLANMIYORMUŞUM.
GEZİ ZEKALILAR,BEN ADIMLA GURUR DUYARIM.https://t.co/0WuWcaZ9Fd
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
2️⃣AFİŞİ TANITIM DAİRE BAŞKANLIĞI HAZIRLAMIŞ.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 6 Eylül 2017
DİKKAT BİLE ETMEDİM..
ÖKÜZÜN ALTINDA BUZAĞI ARIYORSANIZ BİZİM ÖKÜZÜ SİZE TANITALIM.