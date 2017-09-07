Alınan bilgiye göre, Van-Özalp karayolunun 15. kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 65 ET 593 ve 34 YC 3581 plakalı otomobiller çarpıştı.



Kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi,3 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Van-Özalp karayolunda kaza nedeniyle trafik kısmen sağlanıyor.



BİR KÖTÜ HABER DE AĞRI'DAN GELDİ



Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Van'dan Erzurum yönüne giden Mesut Gözcü yönetimindeki 06 DM 8729 plakalı otomobil, Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde bir evin garajına çarptı.



Kazada Talha Gözcü (2), Neslihan Gözcü (28), Medine Çelik (46) hayatını kaybetti. Sürücü Mesut Gözcü (29), Mazlum Gözcü (15), Berat Gözcü (4) ve Yasin Çelik (17) ise yaralandı.



Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak : AA