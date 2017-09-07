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Kötü haberler peş peşe geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van Özalp karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan Yalınağaç mevkisinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ağrı Eleşkirt'te meydana gelen kazada ise 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 07 Eylül 2017 Perşembe 10:44
Kötü haberler peş peşe geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, Van-Özalp karayolunun 15. kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 65 ET 593 ve 34 YC 3581 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi,3 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van-Özalp karayolunda kaza nedeniyle trafik kısmen sağlanıyor.

BİR KÖTÜ HABER DE AĞRI'DAN GELDİ

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Van'dan Erzurum yönüne giden Mesut Gözcü yönetimindeki 06 DM 8729 plakalı otomobil, Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde bir evin garajına çarptı.

Kazada Talha Gözcü (2), Neslihan Gözcü (28), Medine Çelik (46) hayatını kaybetti. Sürücü Mesut Gözcü (29), Mazlum Gözcü (15), Berat Gözcü (4) ve Yasin Çelik (17) ise yaralandı.

Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak : AA

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