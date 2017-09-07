Kemal Kılıçdaroğlu eğitimde reform istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen Eğitim Çalıştayı'nda konuştu.



Eğitimde sürekli reformların yapılması gerektiğine dikkat çeken CHP Lideri, bu reformların da işin uzmanları tarafından yapılmasını istedi.



OSMANLI ÖRNEĞİ



Kılıçdaroğlu, Osmanlı'nın da eğitimsizlik nedeniyle çöktüğünü işaret etti.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;



Bir ülkede eğitim, gelecek yüzyılı belirleyemiyorsa toplum geriye gider. Osmanlı'nın batışına bakın bu gerçeği bütün çıplaklığı ile görürsünüz.



Eğer tarihi iyi bilirsek, tekerrür ettirmeyiz. Biz yaşanmış gerçeklerden ders alarak geleceği inşa etmek zorundayız.



EĞİTİMDE REFORMLARI UZMANLARI YAPMALI



Aklın merakı doğurduğu, merakın gelişmeleri tetiklediğini unutmamak gerekiyor. İnsanlığın doğuşundan bu yana sorun alanları tükenmemiştir, bundan sonra da tükenmeyecek.



Her çözüm yeni sorun, merak alanlarını doğurur zaten. O yüzden eğitimde reform sürekli olması gereken bir şey. Eğitimde reformu kimler yapmalı? Bilinen bir gerçek var; Bu işin uzmanları yapmalı. Çocuklar hepimizin çocukları.



ZENGİNLE YOKSULUN EĞİTİM HARCAMALARI



Zenginle yoksulun eğitim harcamaları arasındaki fark 78 kat.



Çocukların yeteneklerini eğitimle köreltiyoruz. Çocukları yanlış eğitiyoruz çünkü eğitimi işin uzmanı belirlemiyor.



Paralel eğitim sistemi kurdular. Biz bunu dile getirince rahatsız oluyorlar.'

