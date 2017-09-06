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Irma kasırgası adaları vuruyor

PARİS – Fransa’nın denizaşırı topraklarından Kuzey Amerika Kıtası Karayip Denizi içinde bulunan adalarında Irma kasırgası nedeniyle 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Yaşam / 06 Eylül 2017 Çarşamba 23:26
Irma kasırgası adaları vuruyor

Karayipler'in doğusunda bulunan Barbuda Adası'nın başbakanı Gaston Browne, en tehlikeli sınıflandırma olan 5 kategorisinde yer alan Irma Kasırgası'nın 'adanın yüzde 95'ine zarar verdiğini' söyledi.

"BU DURUMU GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

Saatte 300 kilometreye ulaşan bir hızla Karayipler'e varan Irma Kasırgası'nın yarattığı etkiyle ilgili konuşan Browne, "Gözlemlerimden ve havadan yaptığımız araştırmaya göre Ada'daki evlerin ve binaların yüzde 95'i bir şekilde zarara uğratmış vaziyette. En azından çatılarının bir kısmını kaybetmişler. Gerçekten bu durumu görmek çok üzücü" dedi.



ADALARDAN ÖLÜM HABERLERİ GELİYOR

Bir kişinin hayatını kaybettiği Barbuda adasında 1.800 kişi yaşıyor. Fransa'ya bağlı olan St. Barts ve St. Martin adalarında ise en az iki kişinin, Barbados adasında da bir kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Irma Kasırgası'nın St. Barts ve St. Martin adalarında 'zor ve acımasız' etkiler bırakacağını açıkladı. Kasırganın şimdiden bu adalarda sellere yol açtığı ve binaları yıktığı biliniyor.

KARAYİPLER'DE İNSANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Irma Kasırgası ilk önce Antigua ve Barbuda ile St. Barts ve St. Martin adalarına geldi. Karayipler'de kasırganın etkili olacağı düşünülen yerlerde binlerce kişi tahliye edildi.



Son 10 yılın Atlantik Okyanusu'nu etkisi altına alan en güçlü kasırgası olan Irma'nın ulaştığı Porto Riko'da herkese evlerinde kalması tembih edildi. Kaynak : İHA

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