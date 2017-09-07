Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Babasultan mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Ankara istikametinden Bursa istikametine seyreden Ali Gültekin idaresindeki 60 ZC 155 plakalı hafif ticari araç dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıkıp karşı şeride geçti.



Sürücüsünün uyuduğu iddia edilen ticari araç karşı yönden gelen Fatih Ş. idaresindeki 16 NTM 81 plakalı işçi taşıyan servise çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen ticari araçta bulunan sürücü Ali Gültekin(26), eşi Gülizar Gültekin, Emin Gültekin, Satı Gültekin, Engin Gültekin ve Ebru Gültekin (9) olay yerinde, Ercan Gültekin (17) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.







Bursa'dan İnegöl'e işçi taşıdığı öğrenilen bir inşaat firmasına ait servisteki işçiler B.K., F.A., H.G., Ü.A., R.C., G.A., İ.Y., M.Ç., A.B., M.T., N.A., A.B., A.B., A.K., K.K., M.U., O.A., F.Ş. yaralandı.



Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araçların sürücüleri yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen servis minibüsünden çıkarılan yaralı işçiler İnegöl İlçe Devlet Hastanesi ile Bursa'daki hastanelere gönderildi.



Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapanırken, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.



Öte yandan, aynı araçta hayatını kaybeden Gültekin ailesinin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikamet ettiği, bayram ziyaretine gittikleri Tokat'tan döndükleri öğrenildi. Kaynak : İHA