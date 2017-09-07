Hulusi Akar'dan resepsiyondaki fotoğrafla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Resepsiyonu'nda, eşinin, başını örtmesiyle ilgili yorumlara Org. Hulusi Akar'dan ilk açıklama geldi. Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan'a konuşan Akar, 'Sırtında şal vardı. Biraz serindi. Üstüne aldı. Kuran okunurken de şalını başına götürdü. Bu bir refleks. İnanç konusu Allah ile kul arasındadır' dedi.



'NE ALAKASI VAR!'



Serpil Çevikcan'ın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde;



- 30 Ağustos resepsiyonunda başını örtmesi ile ilgili yapılan yorumlar hanımefendiyi etkiledi mi, nasıl değerlendirdiniz?



Yorumları o da takmadı, ben de takmadım. Sırtında şal vardı. Biraz serindi. Hemen üstüne aldı. Kuran'ı Kerim okunurken de şalını başına götürdü. Bu bir refleks. İnanç konusu Allah ile kul arasındadır. Ama olayı nerelere getirdiler. Ta laikliğe kadar hatta Atatürk'e kadar. Dur, yavaş, bu kadar da ileri gitme. Ne alakası var!



Hangi ünlü isimler, başını örten Genelkurmay Başkanı'nın eşiyle alay etti?