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Hikmet Genç, Can Dündar'a fena saydırdı

Can Dündar'ın Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile selamlaştığı fotoğrafı yorumlayan Hikmet Genç'ten çok ağır yorumlar geldi.

Televizyon / 07 Eylül 2017 Perşembe 13:24
Hikmet Genç, Can Dündar'a fena saydırdı
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde eğildiğine dair fotoğraflar gündemdeki yerini koruyor. Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, fotoğraf üzerinden yargı geometrisi yapan Emin Çölaşan'a sert çıktı, Can Dündar'a ağır ifadelerle yüklendi.

Can Dündar'ın Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile selamlaştığı fotoğrafı yorumlayan Genç, 'Boyun ile omuz arasındaki ölçü kaç derece bakalım? Bak adam 45 derece ile gidiyor. İşte bu namussuzlar, bu şerefsizler Türkiye cehenneminden geliyorum diyen ahlaksızlar. Tasmasını Alman'ın eline vermiş, Alman kurt köpeğinden daha köpekleşmeye çalışan köpek bunlar.' dedi.

Emin Çölaşan'a yüklenen Genç, 'Orada bilmem ne balonunu yazarsın, Nişantaşında onun donu düştü diye yazarsın ama bunun hakkında bir cümle kuramazsın. ' dedi.



 
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Hikmet GençCan DündarEmin ÇölaşanJoachim Gauck


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