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Hain Dündar da SİHA'lara tepkili

Terörle mücadelede kullanılan SİHA'lara CHP'den sonra vatan haini Can Dündar da tepki göstermekte gecikmedi..

Güncel / 07 Eylül 2017 Perşembe 02:14
Hain Dündar da SİHA'lara tepkili

CHP'li Sezgin Tanrukulu geçtiğimiz günlerde terörle mücadelede başarıyla kullanılan SİHA'lara tepki göstermişti. Gerekçesi ise 'sivillerin öldürülmesi'ydi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada Tanrıkulu'nun iddiaları yalanlandı.

PKK YANDAŞLARI CHP'NİN İDDİALARINA SARILDI

CHP'nin bu çıkışı, PKK destekçilerinin yüzünü güldürdü. Terör yandaşları tarafından SİHA tartışması başlatılarak Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlı politikasını eleştirmeye çalıştılar.

SİHA'LARA JİTEM BENZETMESİ

Şaşırtıcı olmayan bir biçimde, bu tartışmalara Almanya'ya kaçan vatan haini Can Dündarda katıldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak şunu söyledi: 'SİHA'lar, yani insansız hava araçları, idam cezasının olmadığı Türkiye'nin yeni idam mangaları, yeni Türkiye'nin JİTEM'idir.'



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