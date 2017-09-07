Habertürk sunucusu Didem Yılmaz konuklarına isyan etti

Habertürk ekranlarında Türkiye'nin Nabzı programını sunan Didem Yılmaz, konuklarına isyan etti.



Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya, 'Hocam herkes konuşacak. Az önce dediniz ya 'benim sözümü aldılar, konuşturmuyorlar' diye' dedi.



Burhan Kuzu da buna karşılık, 'Gitti, benim sözün yarıdan çoğu gitti' ifadesini kullandı.



Araya giren Gazeteci- Yazar Gürkan Hacır ise, 'Bir izleyimiz mesaj atmış 'Didem Hanım orada 'adalet' diyor lütfen adaleti sağlasın' demiş' diye konuştu.



Didem Yılmaz da bunun üzerine, 'Ne size yaranabildim ne size. Demek ki işimi doğru yapıyorum o zaman. Kimseye yaranmak gibi bir amacım da yok. Ama şu bir gerçek ki siyasetçilerden diğer konuklarıma az bir zaman kalıyor' diyerek isyan etti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel