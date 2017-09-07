USD (Alış - Satış) : 3,42 - 3,43 EURO (Alış - Satış) : 4,09 - 4,10

Habertürk sunucusu Didem Yılmaz konuklarına isyan etti

Türkiye'nin Nabzı programını sunan Didem Yılmaz, konuklarına isyan etti.

Televizyon / 07 Eylül 2017 Perşembe 15:34
Habertürk sunucusu Didem Yılmaz konuklarına isyan etti
Video için tıklayın

Habertürk ekranlarında Türkiye'nin Nabzı programını sunan Didem Yılmaz, konuklarına isyan etti.

Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya, 'Hocam herkes konuşacak. Az önce dediniz ya 'benim sözümü aldılar, konuşturmuyorlar' diye' dedi.

Burhan Kuzu da buna karşılık, 'Gitti, benim sözün yarıdan çoğu gitti' ifadesini kullandı.

Araya giren Gazeteci- Yazar Gürkan Hacır ise, 'Bir izleyimiz mesaj atmış 'Didem Hanım orada 'adalet' diyor lütfen adaleti sağlasın' demiş' diye konuştu.

Didem Yılmaz da bunun üzerine, 'Ne size yaranabildim ne size. Demek ki işimi doğru yapıyorum o zaman. Kimseye yaranmak gibi bir amacım da yok. Ama şu bir gerçek ki siyasetçilerden diğer konuklarıma az bir zaman kalıyor' diyerek isyan etti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

TürkiyeHabertürk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı