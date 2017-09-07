Genelkurmay Başkanı Akar, F-16 D uçağı ile uçuş gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında düzenlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Eğitim Yılı açılış törenine katıldı.



Törende personele hitap eden Orgeneral Akar, eğitim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, Hava Kuvvetlerinin ülkenin göklerdeki gücünün, başarı ve idealinin çelikleşmiş simgesi olduğunu, sahip olduğu nitelikli personel, uçaklar, modern silah sistemleri ve teknik donanımı ile dünya havacılığı içerisinde saygın bir yere ulaştığını ifade etti.



Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, tören kapsamında geleneksel kurban kesim merasimine de katıldı.



Ardından 113'üncü ve 111'inci Jet Filo Komutanlıklarında inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, F-16D av/bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında incelemelerini tamamlayan Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı da makamında ziyaret etti.

















Kaynak : İHA