'Gandi' ile 'türkücü'den sonra Akşener'e sarıldılar

Terör örgütü FETÖ'nün açıkça destek verdiği ve son umut olarak sarıldığı Meral Akşener'e Batı medyası da sahip çıktı. Türkiye düşmanlığında birleşen bu çevreler daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ‘Gandi' benzetmesiyle yere göğe sığıdıramamış, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da 2015 seçimleri öncesinde bağlamasıyla piyasaya sürmüştü. Ancak başarı sağlayamamışlardı.



ÖVGÜLER ERKEN BAŞLADI



Henüz 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu başlamadan yabancı basında Akşener'i öven, muhtemel rakip hatta galip gelecek isim olarak ilan eden haberler çıkmaya başladı.



AĞIR İFADELER VE KARALAMA



Aralarında Foreign Policy, Time, Financial Times, BBC, Voice of America, Eurotopics ve Deutsche Welle gibi Batı'nın önde gelen basın kuruluşlarında yayımlanan haberlerde Akşener'in ön plana çıkarılıp parlatılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağır ifadelerle karalanması gözlerden kaçmadı.



HAYALLERİNİ YAZIYA DÖKTÜLER



Eurotopics yayın organında 23 Ağustos 2017 tarihli “Sağ için AKP ile rekabet! Yeni partinin potansiyeli var” başlıklı haberinde “Akşener Türk sağı tarafından güçlü şekilde destekleniyor... Partinin yeni kurucularının iyi bir başarı şansı var” nitelendirmesinde bulunuldu.



ERDOĞAN'IN TEK RAKİBİYMİŞ



- Financial Times, 8 Temmuz 2016 tarihli haberinde 'Akşener Türkiye'nin uzun zamandır görmediği bir politikacı ve Erdoğan'ın başını ağrıtacak bir muhalif' ifadelerine yer verdi.



-Time, 14 Temmuz 2017 tarihli “Türkiye'nin ‘Demir Lady'si Erdoğan'a medyadan okumaya hazırlanıyor” başlıklı haberinde “Akşener kavgalardan kaçmıyor.



Türkiye'nin eski İçişleri Bakanı ayrıca ‘dişi-kurt olarak bilinmekte” diyerek Akşener'i övmekte.



- Voice of America 31 Mayıs 2016 tarihli haberinde, “Gözlemciler Akşener'in yönlendirdiği MHP'nin ilk kez AKP'ye alternatif olabilecek şekilde sağ seçmen için bir alternatif yarattığını söylemekteler” diyerek safını belli etti.







ALGI OPERASYONUNA BAŞLADILAR



1 Nisan 2017 tarihli Foreign Policy'nin “Harem'i reddeden dişi kurt Sultan Erdoğan'a galip gelebilecek mi?” başlıklı haberinde de “Ulusalcı Büyükanne Meral Akşener Türkiye'nin demagog Cumhurbaşkanı'nı koltuğundan edebilecek gerçek bir tehdit. Elbette Cumhurbaşkanı, Akşener'i önce hapishaneye tıkmazsa” başlığıyla bir yandan Akşener'i öven diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır ifadeler kullanan bir ifadeye yer vermesi dikkat çekti.

BBC de 30 Mart 2017 tarihli haberinde Meral Akşener'e yer verdi. Kaynak : Akşam