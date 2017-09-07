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FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 35 asker hakkında gözaltı kararı alındı

Örgütün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 6 üsteğmen, 25 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir uzman er hakkında gözaltı kararı verildi İçel Cumhuriyet Başsavcılığı: '33'i halen görevde, 2'si de emekli olan zanlıların yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı'.

Yaşam / 07 Eylül 2017 Perşembe 10:40
FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 35 asker hakkında gözaltı kararı alındı

İçel'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si emekli 35 asker hakkında gözaltı kararı alındı.

İçel Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 6 üsteğmen, 25 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir uzman er hakkında el koyma ve gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, 33'ü halen görevde, 2'si de emekli olan zanlıların yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldığı kaydedildi. Kaynak : AA

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