USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,10 - 4,11

FETÖ'nün hedefi hükümet yanlısı cemaatler mi?

Son günlerde tarikatların özel görüntüleri neden gündemde? FETÖ'nün hedefi hükümet yanlısı cemaatler mi? Şoke eden görüntülere Beyaz TV sunucusu Ömür Varol'dan flaş analiz...

Televizyon / 07 Eylül 2017 Perşembe 10:15
FETÖ'nün hedefi hükümet yanlısı cemaatler mi?
Video için tıklayın

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında bugün tarikatların özel görüntüleri mesaya yatırıldı.

Menzil tarikatı şeyhi Abdülbaki Erol'un torununun düğünde altın yaldızlı bir tahtta görüntülenmesi sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

'15 TEMMUZ'DA DİRENİŞE KATILDIKLARI İÇİN FETÖ TARAFINDAN YIPRATILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Ömür Varol, bu görüntülerle ilgili çarpıcı analizlerde bulundu. Varol, düğündeki o tahtın altın yaldızlı olmadığı yönünde bilgiler geldiğini ifade etti. Menzil tarikatının AK Parti'ye yakın olduğunu da vurgulayan Ömür Varol, 'Bu tarikat, cemaat haberlerinin arkasında FETÖ'nün olduğu bilgisi de var. Neden? Çünkü bu tarikatların, cemaatlerin özellikle gündeme getirilenlerden bahsediyoruz; hükümeti destekledikleri, 15 Temmuz'da direnişe katıldıkları bilgileri var. Menzil tarikatının o yönde ciddi anlamda bir desteği oldu. O yüzden FETÖ tarafından yıpratılmaya çalışıldığı bilgisi var' şeklinde konuştu.

FETÖ GİZLİ BİR OPERASYONA GİRİŞTİ İDDİASI

Ömür Varol şunları söyledi:

'Bu hadise konuşulurken kısa süre önce ABD tarafından Türkiye'de cemaatlerin, tarikatların artık tamamen bitirilmesi gerektiği yönünde bir rapor hazırlandı. Bu illginç ve asıl iddia FETÖ'nün bu işin arkasında olduğu ve hükümeti destekleyen, 15 Temmuz'da direnen tarikatların cemaatlerin ortadan kaldıırlması yönünde gizli bir operasyona giriştiği bilgileri var. Yani haberlere tek taraflı bakmamak lazım.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Beyaz GazeteAk PartiFetö Terör ÖrgütüÖmür VarolTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı