FETÖ'nün hedefi hükümet yanlısı cemaatler mi?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında bugün tarikatların özel görüntüleri mesaya yatırıldı.



Menzil tarikatı şeyhi Abdülbaki Erol'un torununun düğünde altın yaldızlı bir tahtta görüntülenmesi sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



'15 TEMMUZ'DA DİRENİŞE KATILDIKLARI İÇİN FETÖ TARAFINDAN YIPRATILMAYA ÇALIŞILIYOR'



Ömür Varol, bu görüntülerle ilgili çarpıcı analizlerde bulundu. Varol, düğündeki o tahtın altın yaldızlı olmadığı yönünde bilgiler geldiğini ifade etti. Menzil tarikatının AK Parti'ye yakın olduğunu da vurgulayan Ömür Varol, 'Bu tarikat, cemaat haberlerinin arkasında FETÖ'nün olduğu bilgisi de var. Neden? Çünkü bu tarikatların, cemaatlerin özellikle gündeme getirilenlerden bahsediyoruz; hükümeti destekledikleri, 15 Temmuz'da direnişe katıldıkları bilgileri var. Menzil tarikatının o yönde ciddi anlamda bir desteği oldu. O yüzden FETÖ tarafından yıpratılmaya çalışıldığı bilgisi var' şeklinde konuştu.



FETÖ GİZLİ BİR OPERASYONA GİRİŞTİ İDDİASI



Ömür Varol şunları söyledi:



'Bu hadise konuşulurken kısa süre önce ABD tarafından Türkiye'de cemaatlerin, tarikatların artık tamamen bitirilmesi gerektiği yönünde bir rapor hazırlandı. Bu illginç ve asıl iddia FETÖ'nün bu işin arkasında olduğu ve hükümeti destekleyen, 15 Temmuz'da direnen tarikatların cemaatlerin ortadan kaldıırlması yönünde gizli bir operasyona giriştiği bilgileri var. Yani haberlere tek taraflı bakmamak lazım.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel