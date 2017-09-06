FETÖ nedeniyle o mahallenin adı değişti

Torbalı Belediyesi olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda, gündeme ilişkin maddeler tek tek oylamaya sunuldu. Toplantıda ilçeye bağlı Korucuk Mahallesi sakinleri, FETÖ elebaşı Fettullah Gülen’in Erzurum ilinin Pasinler ilçesinin Korucuk köyüne kayıtlı olduğunu belirterek isimlerinin değiştirilmesini istedi. Bu önerge meclise sunuldu. Tüm meclis üyelerinin oylamasıyla önerge kabul edildi. Önergenin meclisten geçmesiyle, Korucuk Mahallesi’nin yeni ismi Dirmil oldu. Dirmil isminin ise mahallenin daha önceki ismi olduğu öğrenildi.



Konuyla ilgili Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Korucukluların böyle talebi vardı biz de meclis gündemimize aldık" dedi.



CHP Belediye Meclis Sözcüsü İbrahim Özel ise "Korucukluları bu hassasiyetinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.



Kaynak : İHA