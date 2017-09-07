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Fatih Portakal'dan Sezgin Tanrıkulu'na zor sorular

Fatih Portakal, SİHA'ların terörle mücadelesinden rahatsız olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sordu: Terörle mücadele etmeyelim mi?

Televizyon / 07 Eylül 2017 Perşembe 19:10
Fatih Portakal'dan Sezgin Tanrıkulu'na zor sorular
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) terörle mücadeledeki başarısından rahatsız olmuştu. CHP'li Tanrıkulu'nun bu çıkışına FOX spikeri Fatih Portakal'dan tepki geldi. 

Portakal, 'Peki teröristle nasıl mücadele edilecek? Etmeyelim mi? Edilmesin mi? Bir de dağda sivilin ne işi var?' diye sordu. 

Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyceğinin de önemli olduğunu belirten Portakal şöyle devam etti: Eski yöntemlerle başka bir sonucun alınacağını düşünmüyorum. Defalarca da dile getirdim ama geldiğimiz nokta bu. Bundan iki sene önce çözüm süreci vardı. Samimiyetsiz olduğu için eleştiriyordum. Bugün o günlerde neler yaşandığı ortaya çıkıyor. Artık kanlı, bıçaklı oldular. Geldiğimiz noktada biraz samimiyet olsaydı belki de bu sorun çözülebilecekti. Belki bir samimiyet ortamı yaratabilinir. Umarım geç kalınmamıştır.  Ne var ki Türkiye'nin beka sorunu var. Aşağıda PYD, orada bir PKK... Ne yapacak peki? Asker orada bekleyecek mi? O da bizim Mehmetçiğimiz. Şehit geldiği zaman hepimizin yüreği yanıyor. 



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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