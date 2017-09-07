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Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefonda görüştü.

Siyaset / 07 Eylül 2017 Perşembe 20:07
Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye-Tacikistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Myanmar’da yaşanan insanlık dramı üzerinde duruldu. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin, Arakanlıların maruz kaldıkları drama yapıcı bir çözüm bulunması için ortak çaba harcamalarının önemine işaret edilen görüşmede, Birleşmiş Milletler nezdindeki girişimlerin de sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Görüşme vesilesiyle iki liderin, birbirlerinin geçmiş Kurban bayramlarını da tebrik ettikleri öğrenildi.

Kaynak : İHA

Tacikistan CumhurbaşkanıBirleşmiş Milletlerİslam İşbirliği TeşkilatıCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


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