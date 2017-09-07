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En korkunç kasırga geliyor: Irma

Harvey Kasırgası’nın yaralarını henüz saramayan ABD’yi bu kez, en üst seviye olan beşinci kategorideki Irma Kasırgası vuracak.

Dünya / 07 Eylül 2017 Perşembe 04:40
En korkunç kasırga geliyor: Irma

Atlantik Okyanusu’nda ilerleyip kısa sürede beşinci kategoriye yükselen Irma, dün Karayipleri 298 kilometre hızla vurdu. Turistik adalar St Barts, Saint Martin ve Barbuda’da su baskınları, yıkımlar ve ölümler oldu. ABD’li uzmanlar Irma’nın hafta sonu Meksika Körfezi’ni geçip anakarada Florida’dan Kuzey Carolina’ya kadar büyük bir alanda etkili olmasını bekliyor.

FLORIDA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL

Olağanüstü hal ilan edilen Florida’da bazı bölgelerde yaşayanlar için zorunlu tahliye kararı alındı. Halk marketlerin ve benzincilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. ABD Başkanı Trump “Teksas’ta iyi iş yapan ve yapmakta olan ekibim Florida’da. İstirahat yok” dedi. AP’nin bilim muhabiri de “25 yıldır kasırga üzerine çalışıyorum. Irma gibi bir şey görmedim” ifadelerini kullandı.

Hafta SonuTrumpKasırgaYükselen


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