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CHP'li Tanrıkulu SİHA'lardan rahatsız

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) eleştirerek, terörle mücadele edileceğini ancak bunun hukuk kuralları içinde, insanların yaşam hakkını gözetecek şekilde olması gerektiğini belirtti.

Siyaset / 05 Eylül 2017 Salı 13:02
CHP'li Tanrıkulu SİHA'lardan rahatsız

Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) eleştirerek, terörle mücadele edileceğini ancak bunun hukuk kuralları içinde, insanların yaşam hakkını gözetecek şekilde olması gerektiğini belirtti.

Tanrıkulu, 'Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır. AKP Hükümeti, 2002'de seçim bildirgelerine, hükümet programlarına bakıldığında, adalet, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı iddiasıyla geldi. 15 yıl sonunda toma, dozer, SİHA iktidarına dönüştü. Bu iktidarın adı toma, dozer ve SİHA iktidarıdır.' diye konuştu.

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CHP'li Sezgin Tanrıkulu terörist cenazesinde Türkiye'nin 8 aylık insan hakları raporunu hazırladığını aktaran Tanrıkulu, yaşam hakkı ihlalleri, cezaevlerinde işkence olduğu iddiasında bulundu.

Gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Irak'ın kuzeyinde yapılacağı açıklanan referandumla ilgili 'Referandum haktır' dediği iddialarının sorulması üzerine Tanrıkulu, bu konuda bilgisi bulunmadığını belirtti.

Bunun, Irak Anayasası'na göre Erbil ile Bağdat arasındaki bir sorun olduğunu anlatan Tanrıkulu, 'Benim de bir yurttaş olarak isteğim, referandumun, hem Bağdat hem de bölge ülkeleriyle azami mutabakatla yapılmasıdır. Ancak Kürdistan bölgesel yönetiminin içinde bulunduğu koşulları da gözardı edemeyiz. Oradaki koşulları bilerek tutum almak gerekir. İçimizdeki ve diğer ülkedeki Kürtleri düşman, rakip değil, dost olarak gören bir devlet anlayışına ihtiyaç var.' değerlendirmesini yaptı. Kaynak : AA

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