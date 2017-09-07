Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 7 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, kent merkezinden ilçeye işçi taşıyan 16 NTM 81 plakalı servis minibüsü ile 60 ZC 155 plakalı hafif ticari araç Babasultan mevkisinde çarpıştı.



Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.



Yaralılar, Bursa ve İnegöl'deki hastanelere kaldırıldı.













Kaynak : İHA