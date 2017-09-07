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Bursa'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü

Bursa-Ankara karayolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 07 Eylül 2017 Perşembe 08:47
Bursa'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 7 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden ilçeye işçi taşıyan 16 NTM 81 plakalı servis minibüsü ile 60 ZC 155 plakalı hafif ticari araç Babasultan mevkisinde çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, Bursa ve İnegöl'deki hastanelere kaldırıldı.






Kaynak : İHA

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