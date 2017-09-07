Bayrağı öpen nine ve dede tüm önyargıları yıktı

Adıyaman'da yaşayan Sıdıka Bilgin çöpte gördüğü bayrağın üzerindeki tozu silkeledikten sonra katlayarak evine götürdü.



Yaşlı kadının bu davranışı görenleri duygulandırdı.



Diyarbakır'da da yoldan geçmekte olan yaşlı bir adam, polis barikatının üstünde asılı olan Türk bayrağını görünce saygıyla yaklaşıp öptü, alnına koyduktan sonra usulca yoluna devam etti.



Bu görüntüler görüntüler sosyal medyada yayıldı ve bayramda en çok paylaşılan görüntüler arasındaki yerini aldı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel