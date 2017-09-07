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Balık halinde '13 santim' operasyonu

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler balık halinde “balık boyu” operasyonu düzenledi. Ekipler yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el koydu.

Ekonomi / 07 Eylül 2017 Perşembe 15:34
Balık halinde '13 santim' operasyonu
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Balık sezonun açılmasıyla birlikte yetkililerden uyarı üzerine uyarı geldi. Bakanlık görevlileri ise yasal boy sınırının altında balık tutanlara göz açtırmadı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma Kontrol görevlilerinin Gürpınar Su Ürünleri Hal'inde yapmış oldukları denetimlerde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı olarak avlanıldığı tespit edilen yasal boy sınırının altında yaklaşık 90 ton istavrit balığına el konuldu. Avcılık Kanunu'na aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslar hakkında ise idari para cezaları uygulandı. Halde balıkçılık yapan 16 kişiye ceza kesildi. El konulan istavritler milli emlak müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İstavrit boylarının 13 santimetrenin üzerinde olması gerekiyor.

“Boy sınırı altına müsaade etmeyeceğiz”

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, daha bol ve ucuz balık yiyebilmenin şartı, balıkçılarımızın avlanma şartlarına uymasıyla mümkün olacağını söyledi. Karaca yaptığı açıklamada “Balıkçılarımız avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin devamı, hem de balık sayısının artmasına katkı sunarlar. Biz İl Müdürlüğü olarak yasak avcılığın takipçisi olacağız. Özellikle yasal boy sınırının altında avlanmış olan balıklara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Ahmet YavuzSu ÜrünleriBakanlıkAvcılıkHayvancılık


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