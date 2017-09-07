'Atatürkçülük üzerinden milleti kutuplaştırıyorlar'

Bakan Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde valilik, belediye ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) destekleriyle yapılan Fuar, Kongre ve Eğitim Merkezindeki 'Sivas Değerleri Fuarı'nın açılışına katıldı.



Açılışın ardından bakanlar fuarda açılan stantları gezdi. İki bakana Sivasspor standında isimlerin yazdığı formalar hediye edildi. Bakan Yılmaz ve Tüfenkci daha sonra STSO'un 116'ıncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Sivas'a Değer Katanlar' programına katıldı.



'MÜFREDATTAN ATATÜRKÇÜLÜK KALDIRILMADI'



Yeni müfredattan Atatürkçülüğün kaldırıldığına dair iddialar da tepki gösteren Yılmaz, 'Birisi de diyor ki 'Bu müfredatta Atatürkçülük kaldırıldı' diyor. Bizim İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimiz var hem ortaokul sonda, hem lise sonda burada hem Atatürkçülük öğretilir. Hem de Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı öğretilir. Peki bunu niye söylüyorlar? Özü şu 2019'a giderken milleti kutuplaştırmak istiyorlar. Bugün Sayın Genel Başkan diyor ki 'Matematik çok önemli' diyor. Allah için matematik ile ilgili bir eleştirin oldu mu senin. Çünkü matematikle ilgili söyleyeceği şeyler bu milleti kutuplaştırmaz ama Atatürkçülük ile ilgili gerçek olmayan şeyleri söyleyerek toplumu kutuplaştırıyor. 2019'de bir netice almak istiyorlar' şeklinde konuştu.



'ATATÜRK'Ü AYRIŞTIRMA UNSURU OLARAK KULLANIYORLAR'



Türkiye'de insan odaklı bir büyümeyi hedef aldıklarını belirten Gümrük Bakanı Tüfenkci, şunları kaydetti:



'Biz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı içinde insan odaklı bir büyümeyi hedef alıyoruz. Onun için bütün politikalarımızın başında insan gelir. Biz bu ülkenin değerlerine saygılıyız. Bu ülkenin değerlerine sahip çıkıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Dolayısıyla biz Mustafa Kemal Atatürk'ü bu ülkede ayrıştıran unsur olarak kullanılmasına değil, birleştirmesinden yana kullanılmasından yanayız. Dolayısıyla birileri gibi biz bunu ayrıştırma, ötekileştirme unsuru olarak kullanmadık. Önemli olan Türkiye'yi vesayetten kurtarmaktır. Özellikle biz her yıl yüzde 5'in üzerinde büyümeyi yakalamak için gayret ve çaba gösteriyoruz. Her yıl 1 milyon insanımıza iş ve aş bulmak zorundayız. Bizim derdimiz insanımızın işini, aşını büyütmek, refah düzeyini artırmak ve çağdaş bir yaşam şekline kavuşabilmesinin önünü açabilmektir.'





Kaynak : İHA