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Araç sahipleri dikkat!

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 6 kuruş zam bekleniyor. Motorine dün 7 kuruşluk zam yapılmıştı.

Ekonomi / 07 Eylül 2017 Perşembe 11:06
Araç sahipleri dikkat!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren motorine 6 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zam sonrasında motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,66 liraya, İstanbul'da 4,61 liraya, İzmir'de 4,65 liraya çıkacak.

Dün benzinin litre fiyatına 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapılmıştı.

Uluslararası piyasalarda en yaygın olarak kullanılan Brent türü petrolün fiyatı son 15 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolarda görülen düşüşe karşın petroldeki artış pompaya zam olarak yansıdı.

ZamPetrol


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