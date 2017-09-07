Araç sahipleri dikkat!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren motorine 6 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.



Zam sonrasında motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,66 liraya, İstanbul'da 4,61 liraya, İzmir'de 4,65 liraya çıkacak.



Dün benzinin litre fiyatına 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapılmıştı.



Uluslararası piyasalarda en yaygın olarak kullanılan Brent türü petrolün fiyatı son 15 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolarda görülen düşüşe karşın petroldeki artış pompaya zam olarak yansıdı.