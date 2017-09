Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, eski 141. Filo Komutanı Karakuş, Mahkeme Başkanı Selfet Giray ile müşteki ve sanık avukatlarının sorularını yanıtladı.



Başkan Giray, önceki ifadelerini tümüyle reddettiğini hatırlattığı Karakuş'a, 'Ankara Batı Savcılığında ve Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeniz alınmış, sonra avukat tutmuşsunuz ve kendi atadığınız avukat huzurunda ifade vermişsiniz. Bu ifadeyi de reddediyorsunuz. Bu ifadelerde öncekilerden çok da farklı bir şey söylememişsiniz.' dedi.



Karakuş'un, ifadelerinin hiçbirinde suçlamaları kabul etmediğini, herhangi bir faaliyete katıldığına dair beyanda bulunmadığını belirten Giray, 'Bu ifadeleri tümden reddettiğinizi söylerken neyi düşündünüz? Size baskıyla neyi söylettirdiler? 'Büyük bir işkence ve baskıyla ifade verdirdiler.' derken başka bir ifadeden mi bahsediyordunuz? Ankara Batı Savcılığında avukatınızla verdiğiniz ifadede savcı bey, bazı isimleri belirterek bunlardan emir, talimat alıp almadığınızı sormuş, siz de bu kişileri görmediğinizi, emir talimat almadığınızı söylemişsiniz. Neyi zorla söylettiler? Hangi kısmı kabul etmiyorsunuz anlayamadım.' diye konuştu.



Sanık Karakuş'un, 'Bu anlattıklarınızdan şunu görüyorum, o kadar işkenceye rağmen o isimleri söylememişim.' demesi üzerine Başkan Giray, 'O zaman niye kabul etmiyorsun ifadeyi?' diye sordu.



Psikolojisinin çok bozuk olduğunu ve o an için ne söylediğini bilmediğini kaydeden Karakuş, 'Psikolojim iyi değildi. Söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum. Kafamda ailem vardı. İddianame çıktıktan sonra okuduğum bölümlerde katılmadığın hususlar var.' ifadelerini kullandı.







- Diğer ifadeleri de reddetti



Giray, daha sonra diğer sanıkların Karakuş hakkındaki ifadelerini okudu. Karakuş, acil bir harekat olduğunu söyleyerek, uçuş koordinatlarını getirdiği yönündeki ifadeleri reddetti.



Kimseye koordinat vermediğini savunan Karakuş, 'Bunu kesinlikle kabul etmiyorum, koordinatları filo komutanı vermez, pilotlar hedefi bilgisayardan alır. Hangi bombayı, kaç dereceyle atacağını ona göre seçer, rotayı ona göre belirler. Dolayısıyla bir kağıda yazmış vermişle hedef vurulmaz.' şeklindeki değerlendirmeleri paylaştı.



Kendisinin de katıldığı toplantıda darbeden söz edildiği yönündeki ifadelerin de hatırlatılması üzerine Karakuş, bunların tamamının yalan olduğunu iddia etti.



'Üste yabancı kimseyi görmek istemiyorum.' şeklinde emir verdiği anımsatılan Karakuş, Solotürk'ün kendi filosunun bir unsuru olduğunu, insanların Solotürk pilotuyla tanışmak, tişörtünü, şapkasını almak için filoya geldiğini, terörle mücadele harekatı olabileceği gerekçesiyle bu kişileri kastederek o emri verdiğini ileri sürdü.



Darbe girişiminden bir gün önce lazer podu bulunan jetle neden uçtuğu sorulan Karakuş, lazer podlarının kursiyerler için geldiğini, kendisinin de bunun öğretmenliğini yapmak için öğrenmek amacıyla uçtuğunu savundu. Karakuş, uçuşun darbe girişiminden bir gün önce gerçekleşmesinin tesadüf olduğunu iddasında bulundu.







- 'Biri benim adımı kullanmış olabilir'



Başkan Giray, daha sonra dikta ve kule kayıtlarını okudu. Üs komutanı Hakan Evrim'in uçuş kontrol amirliğiyle yaptığı görüşmede 'Akın paşa nerede şu anda Hakan?' diye sorduğunu, 'Evde herhalde.' diye cevap verildiğini aktaran Giray, 'Bu konuşmayı sen mi yaptın?' sorusunu yöneltti. Karakuş'un 'hayır' demesi üzerine Başkan Giray, 'Demek biri senin adını kullanıyor.' diye konuştu. Karakuş ise 'Sadece isim değil, ses olarak uydurulmuş olabilir.' savunmasını yaptı.



İddianamede yer alan ve Hakan Evrim ile Hakan Karakuş arasında geçen 'Ankara'da sürekli uçak olacak, sürekli taciz olacak.' konuşmasını hatırlatan Giray, Hakan Evrim'in karşısındaki kişiye yine 'Hakan' diye hitap ettiğini vurguladı. Karakuş, 'Kesinlikle kabul etmiyorum. Ne talimat aldım ne de talimat verdim.' dedi.



Konuşma kayıtlarında kendisini 'Hakan Karakuş' diye tanıtmasına karşın konuşmaların tamamını reddeden Karakuş, 'Buradaki hiçbir konuşma bana ait değil. Birisi benim adımı kullanmış olabilir. Kesinlikle yalan, düzmece.' iddiasında bulundu.



Daha sonra fotoğrafları gösterilen Karakuş, 141. filoyu gösteren fotolardaki kişinin kendisi olduğunu söyledi. Karakuş, 143. filoda olduğunu gösteren fotoğrafı ise reddetti. Karakuş, 'O saatte oraya gitmediğim için bu kişi ben değilim diyeceğim.' ifadesini kullandı. Karakuş'un 141. filodaki bir başka fotoğraf için 'Benim herhalde, benziyor.' demesi gülüşmelere neden oldu.



Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sanığa MASAK raporlarındaki para transferlerini sordu. Karakuş'un Hasan Hüsnü Balıkçı'ya arsa alacağı için 44 bin lira, bir başkasına alacağı ev için 41 bin lira ödediğini söylemesi üzerine Aydın, 'Filonun en varlıklı personeli siz misiniz?Niye herkese siz borç veriyorsunuz? Arsa alan, ev alan sizden para istiyor.' ifadelerini kullandı. Karakuş ise 'Herkese vermedim, 2 kişiye verdim. Gazeteye manşet attırılmak isteniyorsa ne diyeyim.' şeklindeki görüşlerini dile getirdi.



Bunun üzerine avukat Aydın, 'Beni böyle bir şeyle itham edemezsin. Gerçekleri öğrenme niyetiyle sormuyorum, gerçekleri söylemeyeceğini gayet iyi biliyorum.' şeklinde konuştu.



Bu sırada Karakuş'un avukatı araya girerek, 'Avukat beyin ciddiyeti yok. Gerçeği öğrenme maksadı yoksa başka avukata söz verin.' dedi.



Bu sözlere tepki gösteren Aydın, 'Siz kimsiniz ki benim ciddiyetimi sorguluyorsunuz. Sorumu soracağım, eğer varsa itirazınız sonra itiraz edersiniz.' değerledirmesini paylaştı.



- FETÖ sorusuna cevap vermek istemedi



Başbakanlık avukatı İskender Minar da 'Davanın 73 sanığının aleyhinizde beyanları var. Kabul etmediğiniz kayıtlarda konuşmalarınız var. Orada konuşulan her şey o gece bu ülkede yaşandı. Uçaklar alçaktan uçtu, uçaklardan bombalar atıldı. Sizin komutanı olduğunuz filodan uçtu bu uçaklar. Sizce bu darbeyi kim yaptı?' sorusuna Karakuş, 'Bu, düpedüz bir yorum sorusu.' demekle yetindi.



Bunun üzerine Minar, 'Yıllarca bu devletin ekmeğini yediniz, ülkenin güvenliğinden sorumlu bir işin başındasınız, buradan bakınca darbeyi kimin yaptığı sorusunun cevabı sizi ilgilendirmiyor mu?' sorusunu yöneltti.



Davanın sanığı olduğunu ve sorunun cevabının kendisini de ilgilendirdiğine dikkati çeken Karakuş, 'Benimle ilgili, hayatımla ilgili. Dolayısıyla mahkemenin bir şekilde sonuçlanmasını istiyorum. Çünkü mağduru benim bu sürecin. Suçlular kimse ortaya çıksın.' dedi.



Karakuş, avukat Minar'ın, 'Olayın merkezinde ve olayların olduğu her yerde siz varsınız, kurmay tecrübenizle söyleyeceğiniz yok mu?' sorusuna ise '​​Ben bütün olayların olduğu yerde değilim.' karşılığını verdi.



Bir başka müşteki avukatının, çocuklarını FETÖ'nün okullarına gönderip göndermediği ilişkin sorusuna da Karakuş, davanın kapsamıyla ilgili olmadığını savunarak, cevap vermek istemedi.



Duruşmaya öğle arası verildi. Kaynak : AA