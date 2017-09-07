Ahmet Hakan: Gayet normal bir selamlaşma

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın, 30 Ağustos töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında 'eğildi' iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Ahmet Hakan 'Fotoğraf karesinin anlattığı şey ile videonun anlattığı şey aynı değil. Gayet normal bir selamlaşma... El sıkışılıyor ve hafif bir baş selamı veriliyor. O kadar! Keşke ben de fotoğraf karesinin aldatıcılığına bu kadar kolay teslim olmayıp azıcık kuşkulu davranabilseydim' açıklamasında bulundu.



İşte Ahmet Hakan'ın 'Eğildi mi eğilmedi mi?' başlıklı yazısındaki o bölüm...



VİDEOYU izledim.

Toplam 6 saniyelik bir olay.







Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkışıyor ve tam giderken çok hafif eğilerek bir baş selamı veriyor.

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Gerçekten de...

Fotoğraf karesinin anlattığı şey ile videonun anlattığı şey aynı değil.







- FOTOĞRAFA BAKTIĞINIZDA: Rahatsız oluyorsunuz. Sanki Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gelmiş ve itinayla eğilerek selam vermiş gibi bir durum...

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- VİDEOYA BAKTIĞINIZDA: Kuzey Kore stili bir eğilme meğilme yok. Hatta rahatsız edici tek bir unsur bile yok. Gayet normal bir selamlaşma... El sıkışılıyor ve hafif bir baş selamı veriliyor. O kadar!

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Kısacası...

Bir kadraj oyunundan ziyade fotoğraf karesinin açık ve net bir aldatıcılığı söz konusu...

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Keşke...







Zühtü Arslan, bu konunun ortaya atıldığı ilk anda “Biz Allah'tan başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz” açıklamasını yapsaydı.

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Keşke...

Ben de fotoğraf karesinin aldatıcılığına bu kadar kolay teslim olmayıp azıcık kuşkulu davranabilseydim.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel