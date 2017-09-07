USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,10 - 4,11

5 terörist öldürüldü

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik hava destekli operasyonda biri yaralı 5 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmat ele geçirildi.

3. Sayfa / 07 Eylül 2017 Perşembe 00:55
5 terörist öldürüldü

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce 5 Eylül'de 'Şehit Jandarma Üst Çavuş Serdal Uyanık 2017-78' operasyonunun icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Muş Merkez Sağlık köyü güneyi Kalecikdağı Tepe bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava destekli operasyonda, sözde Şenyayla gücüne mensup oldukları değerlendirilen biri yaralı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olay yerinde teröristlere ait, 5 kaleşnikof marka piyade tüfeği, 445 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 18 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.'

Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarının kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Kaynak : AA

PiyadeŞenyaylaTerör ÖrgütüTerörle MücadeleJandarma


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı