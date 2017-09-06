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Türkiye tatil dönüşü mutsuzlukta dünya üçüncüsü

Uzun tatillerden sonra her 3 kişiden biri kendisini "mutsuz" hissediyor.

Sağlık / 06 Eylül 2017 Çarşamba 16:15
Türkiye tatil dönüşü mutsuzlukta dünya üçüncüsü

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle çalışanlar dün iş başı yaptı.

Uzun tatiller sonrası çalışanların kendilerini "mutsuz" hissettiği belirtildi. Vatan gazetesinde yer alan habere her 3 kişiden ikisi, tatil dönüşü mutsuz oluyor.

Dünya geneline bakıldığında tatil dönüşü kendini en mutsuz hisseden ülke yüzde 67 ile Polonya.

Polonya’yı yüzde 65’le İngilizler takip ediyor. Türkiye, yüzde 64 ile üçüncü sırada bulunuyor.

EN AZ SENDROM ÇİNLİLERDE

Türkiye’yi yüzde 61 ile İspanya ve yüzde 60 ile Fransa takip ediyor. Tatil dönüşü sendromunu en az yaşayan ülke yüzde 22 ile Çin.

PolonyaİngilizlerKurban BayramıTürkiyeİspanya


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