2000 yılında Antalya'da hizmetine başlayan İnternational Russian School'da (Özel Rusya Uluslararası Okulu) Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre 1 Eylül'de başlaması gereken eğitim-öğretim yılı, Kurban Bayramı nedeniyle 5 gün geç başladı.



Konyaaltı ilçesi Sarısu mevkiinde hizmet veren okulun açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Rusya Uluslararası Okulu Müdürü Victor Bikkenev, yerleşik Rus ve Türklerle evlilik yapan çiftler çocuklarıyla birlikte katıldı.



Eğitim öğretim yılı açılışında, öğrenciler tarafından hazırlanan müzik ve dans gösterileri sunuldu. Gösterilerin ardından Vali Karaloğlu ve Rus çocuklar ilk ders zilini birlikte çaldı.



'Türkçe ve diğer yabancı dilleri de öğreniyorlar'



Anasınıfı, ilköğretim ve ortaöğretim bölümlerinde yaklaşık 200 öğrencinin yeni döneme başladığı törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 'Antalya'da bulunan yerleşik turistler veya Türklerle evlenip çocukları olan Rus vatandaşlarımızın ana dilde eğitim almaları ana dillerini bu okulda güçlendirmeleri ve yanında da Türkçe ile diğer yabancı dilleri de öğrenmeleri iki ülke arasında önemli bir köprü, önemli bir ihtiyacı da gidereceğini düşünüyorum' dedi.



Okul Müdürü Victor Bikkenev ise okulda ana dilin Rusça, yabancı dillerin ise Türkçe, İngilizce ve Almanca olduğunu söyledi.



Kendilerine yardımcı olan Türk yetkililere teşekkür eden Bikkenev, yeni eğitim öğretim yılının tüm çocuklar için güzel geçmesi temennisinde bulundu.



'Memnunuz, çok şükür'



Eşi Rus olan İrfan Özkan da, 6 yaşındaki kızını okula yazdırdığını belirterek, 'Annesi Rus babası Türk olunca Rus okuluna yazdırmayı düşündük. Ortak kararımızdı. Türkçe'yi zaten öğrenecek. Rus okulunda eğitim alması bizim için büyük bir avantaj' diye konuştu.



Özkan'ın Rus eşi de, kendisini Rusya'da gibi hissettiğini söyledi.



3 yaşındaki kızını okula yazdıran Gulmira Kızılarslan ise, 'Bizim de ortak kararımız. Rusya, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 3 dil öğrenecek. Çok memnunuz, çok şükür' dedi.



Kaynak : İHA