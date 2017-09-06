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TMO, Ordu'da fındık alımlarına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu’da fındık alımlarına başladı.

Ekonomi / 06 Eylül 2017 Çarşamba 14:10
TMO, Ordu'da fındık alımlarına başladı

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde eski meyve sebze halinde depo kiralayan TMO, daha önceden randevu alan üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 10,5, levant kalite fındığın kilogramını ise 10 liradan alıyor. Alım ekipleri, sırası gelen üreticinin ürününün tartı ve randıman ölçümünü titizlikle yerine getiriyor.

Ulubey ilçesi Aydınlar Mahallesi'nden 2 ton fındık getiren üreticilerden Kani Yurttaş, alım ekiplerinin çalışma sisteminden memnun olduklarını belirtti.

Yurttaş, “TMO'nun piyasaya girmesi iyi oldu. Eğer piyasaya girmeseydi fındık 8-9 lira olacaktı. Ancak TMO'nun verdiği 10 lira düşük bir fiyat. Bu fiyat ancak ürünün maliyetidir. 10 lira çok az bir fiyat, inşallah artırırlar” dedi.

“TMO'nun piyasaya girmesinden memnunuz ancak fiyattan memnun değiliz'

Altınordu ilçesi Kurtulmuş Mahallesi'nden 800 kilogram fındık getiren üretici Ömer Turgay da alım ekiplerinin sabahın erken saatlerinde alım yapmaya başlamasından memnun olduklarını söyledi.

Tugay, “Her şeyden memnunuz ancak fiyattan memnun değiliz. Fındık 10 lira değil de 1-1.5 lira daha fazla olmalıydı. 10 lira zaten 1 kilo fındığın maliyeti. Bence fiyat revize edilmelidir” diye konuştu.

Kaynak : İHA

AltınorduGiresunOrganize Sanayi Bölgesi


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