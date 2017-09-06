Suriyeli kadınlar maça girdi, İranlılar kapıda kaldı!

İran ile Suriye milli futbol takımları arasında Tahran'da oynanan Dünya Kupası eleme karşılaşmasına İranlı kadınlar, biletleri olmasına karşın alınmadı.



Suriyeli kadınlar pasaportlarını göstererek stada alınırken, Azadi Stadyumu'na giremeyen İranlı kadınlar bir araya gelerek olayı protesto etti.



Normal şartlarda İran'da kadınların, erkeklerin oynadığı futbol maçlarını izlemesi yasaklanmış durumda. Ancak maçtan birkaç gün önce internetten kadınlar için biletlerin satışa çıkarılması bu yasağın kaldırıldığı izlenimine sebep olmuştu.



Bazı kadınlar internet üzerinden maç için bilet aldı ancak İran Futbol Federasyonu daha sonra biletlerin yanlışlıkla satışa çıkarıldığını duyurdu.









Twitter'dan stada alınmadığını aktaran bir kadın taraftar, 'Stadyuma girmemize izin vermediler. Fotoğraf ve videolarımızı çekerek bizi tutuklamakla tehdit ettiler. Sonra da biletlerimizi elimizden aldılar.' ifadelerini kullandı.



Bir başka taraftar ise, kendilerini içeri almayan polis memurlarının üzgün olduğunu belirterek, içeri girmek için Suriye bayrağı taşımalarının önerildiğini belirtti.







Karşılaşmanın başlama vuruşundan dakikalar önce ise, İran devlet televizyonunun yorumcusu konuyla ilgili olarak, 'Suriye ve diğer ülkelerden kadınları görebiliyorken, İranlı kadınların içeride olmaması çok acı' yorumunu yaptı.



İran ile Suriye arasında oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte İran, 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanırken, grubu 3. sırada tamamlayan Suriye, play-off oynamaya hak kazandı.