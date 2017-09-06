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Okey oynadığı arkadaşını bıçakladı

Kocaeli’nin İzmit'te emekli 66 yaşındaki Hasan Hüseyin Emir, okey oynarken tartıştığı arkadaşı 60 yaşındaki Samettin Yılmaz'ı bıçakladı. Yaralanan Samettin Yılmaz tedavi altına alındı.

3. Sayfa / 06 Eylül 2017 Çarşamba 15:43
Okey oynadığı arkadaşını bıçakladı

Olay öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kahvede okey oynayan gruptan Hasan Hüseyin Emir ile Samettin Yılmaz arasında tartışma çıktı. Kahveden ayrılan iki arkadaş Fevziye Camisi'nin bulunduğu alanda karşılaştı.



İddiaya göre Hasan Hüseyin Emir üzerinde taşıdığı bıçakla Samettin Yılmaz'ı bıçaklayarak kaçtı. Samettin Yılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar polisi ve 112 Acil'i aradı.

Gelen sağlık ekibi, sırtından ve bacaklarından bıçaklanan Samettin Yılmaz'a müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Samettin Yılmaz tedavi altına alındı.

Polis Hasan Hüseyin Emir'i olay yerinin yaklaşık 300 metre uzağında yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak : İHA

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