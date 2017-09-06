Myanmar'a yardımların ilk bölümü ulaştı

Türkiye'nin Myanmar'a yaptığı yardımların ilk bölümü, Rakhayn Eyaleti Hükümet Konağı'nda yapılan törenle yetkililere teslim edildi.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu Türkiye'nin Myanmar'a yaptığı yardımların ilk bölümü yerine ulaştı.Yardımlar, Rakhayn Eyaleti Hükümet Konağı'nda yapılan törenle yetkililere teslim edildi.



TİKA Myanmar Yangon Ofisi yetkililerinin hazır bulunduğu törende pirinç, kurutulmuş balık ve giysi paketleri, Myanmar Birliği Hükümeti Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdürüne verildi.



Törende, Myanmar yetkilileri yardımlardan dolayı TİKA görevlilerine teşekkür etti.



Helikopterlere yükleme yapılıp, yardım noktalarına taşıma işlemi gerçekleştirilecek yardımlar, yarın da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin, 'Gidecek yardımlar ilk durağa ulaştı. Bundan sonra askeri helikopterle havadan ulaştırılacak.' değerlendirmesini yaptı.



Kaynak : AA