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Merkel: Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin taraftarı olmadım

Seçimlere hazırlanan Alman Başbakan'ın gündeminde yine Türkiye'nin AB üyelik süreci var.

Dünya / 06 Eylül 2017 Çarşamba 22:12
Merkel: Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin taraftarı olmadım

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Yazı İşleri Ağı'na verdiği röportajda, Sosyal Demokrat Partili (SPD) rakibi Martin Schulz ile karşı karşıya geldiği televizyon düellosunda söylediklerinin altını çizerek ekim ayında gerçekleştirilecek AB Zirvesi'nde diğer AB liderleriyle Türkiye'nin üyeliğini masaya yatırmak istediğini belirtti.

HİÇBİR ZAMAN TARAFTARI OLMADIM

DW Türkçe'nin haberine göre, Merkel, Türkiye'nin üyelik müzakerelerini büyük ölçüde selefi Gerhard Schröder'den devraldığını, ancak Schröder'in partisi SPD'den farklı olarak hiçbir zaman Türkiye'nin AB üyeliğinin taraftarlarından olmadığını da vurguladı.

CEZAEVLERİNDEKİ ALMANLAR

Türkiye'de cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşları konusuna da değinen Merkel, "Hukuk devletiyle bağdaşmayan bu tür olaylar yaşanırken Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin paralel olarak devam etmesi söz konusu olamaz" diye konuştu.

Angela MerkelTelevizyonSosyal DemokratGerhard SchröderTürkiye


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