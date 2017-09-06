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Kuzey Kore'ye sürpriz destek!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuzey Kore'nin ABD'nin tehditlerinden dolayı bomba denemeleri yapmak zorunda kaldığını savundu.

Dünya / 06 Eylül 2017 Çarşamba 22:52
Kuzey Kore'ye sürpriz destek!

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ruhani, Kuzey Kore'nin yaptığı hidrojen bombası denemesini değerlendirdi.

Ruhani, "Bugün Kuzey Kore kendi varlığı için ve tehditlere karşılık bu yolu seçmiştir. Washington sürekli Kuzey Kore'yi tehdit edince, Pyongyang da karşılığında yeni bombalar deniyor" diye konuştu.

"Atom silahı elde etmiş ülkeleri tehdit etmek tüm dünya için çok büyük bir tehlike demektir" diyen Ruhani, " Dolayısıyla bu alandaki sorunların müzakere ve diyalogla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

GÜNEY KOMŞULARIMIZ NEDEN SÜREKLİ BATIDAN SİLAH ALIYOR

İsim vermeden Suudi Arabistan'ın ABD'den yüklü miktarlarda silah alımını da eleştiren Ruhani, "Güney komşularımız neden sürekli batıdan silah alıp bölgede silahlanma yarışı başlatıyorlar. Bu silahları asıl düşman olan İsrail'le mücadele için de alınmış değil" ifadelerini kullandı.

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