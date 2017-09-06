Edinilen bilgiye göre olay, Muhittin Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede ikamet eden Y.Y. (9) adlı kız çocuğunun ailesi apartmanın yöneticisi olan A.Y.'nin kızlarını taciz ettiği gerekçesi ile Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezine müracaat ederek şikayetçi oldu. A.Y.'nin ailesinin şikayeti sırasında aynı apartmanda ikamet eden Y.K. (8) ve N.K.(11) adlı kardeşlerin ailesi de apartman yöneticisinden kızlarını taciz ettiği gerekçesi ile şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis, apartman yöneticisi A.Y.'yi gözaltına aldı.



Konunun Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesinin ardından harekete geçen adli merciler ve emniyet ekipleri taciz olaylarının yaşandığı öne sürülen sitede inceleme yaptı. Apartman sakinlerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri site apartmanın garajında yer alan yönetici odasını nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın nezaretinde çilingire açtırarak arama yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarına ise incelenmek üzere el kondu.







Şüpheli, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesine sevk edilirken kızların ifadesi de psikolog eşliğinde alındı.



İfadelerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen apartman yöneticisi A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA