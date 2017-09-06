Hürriyet yazarının Kuran-ı Kerim rahatsızlığı

Hürriyet gazetesi yazarlarından Mehmet Y. Yılmaz, 30 Ağustos Resepsiyonu'ndan bir hafta sonra 'Resepsiyonu Kuran-ı Kerim ile açmak' başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Resepsiyonda Kuran-ı Kerim okunmasından rahatsız olan Yılmaz, 'Böyle bir bayramı dini törene çevirmek tartışılması gereken bir tutum.' ifadesini kullandı.



Yılmaz'a göre 'Laik bir devletin törenleri de laik olur. Dini ritüellere, dini gösterilere yer yoktur. Bundan hoşlanmıyorsanız, bu resepsiyon saçmalığına da son vermelisiniz.'



Köşe yazısının o bölümü şöyle:



SARAY'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarından iki görüntü kaldı.



Birisi, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı önünde bel bükmesi, diğeri Genelkurmay Başkanı'nın eşinin başını örtmesi.



Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın tutumu, Türkiye'nin nereye gitmekte olduğunun bir göstergesi.



O da biliyor ki artık yargı bağımsız değil, tek patron var ve o tek patrona bağlılığını göstermek kendisi için daha hayırlı olacak.



Onun için ondan ABD'li yüksek yargıçlar gibi davranmasını beklememek gerek, çünkü konumu onlar gibi değil.







Genelkurmay Başkanı'nın eşinin başını örtmesi konusuna gelince: O sırada Kuran–ı Kerim okunuyor ve buna inanan bir kadının başını örtmesi son derece normal bir durum.



Anormal olan şey, bir milli bayramın kutlaması için verilen resepsiyonda Kuran–ı Kerim okunması.



Milli bayramlar, adı üzerinde her türlü inançtan bağımsız olarak kutlanması gereken ve bize aynı tarihi ve ortak geçmişi paylaşan bir millet olduğumuzu hatırlatan günlerdir.



Bu millet içinde dini İslam olmayanlar da var. Bakmayın “Nüfusunun yüzde 99'u Müslüman” denmesine. Kaldı ki öyle bile olsa geride hâlâ yüzde bir kalıyor, bu bayram onların da bayramı.



Ve böyle bir bayramı dini törene çevirmek tartışılması gereken bir tutum.







Günün birinde Cumhurbaşkanlığı'na bir Hıristiyan ya da Yahudi seçilse, ki seçilebilir, anayasal bir engel yok buna, töreni papaz ya da haham mı yönetecek?



Cumhurbaşkanı inancı gereği 30 Ağustos vesilesiyle şehitlerin ruhuna Kuran–ı Kerim okutmak isteyebilir, bu da normal.



Bunun yeri cami olmalıydı, 30 Ağustos resepsiyonunun verildiği salon değil.



Bu ülkenin Anayasa'sı, cumhuriyeti “laik ve sosyal hukuk devleti” olarak tanımlıyor.



Laik bir devletin törenleri de laik olur. Dini ritüellere, dini gösterilere yer yoktur.



Bundan hoşlanmıyorsanız, bu resepsiyon saçmalığına da son vermelisiniz.



Memleketin tüm camilerinde şehitler için Kuran–ı Kerim okutursunuz, olur biter.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel