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Hollanda Arakanlı Müslümanların durumunu 'yeterince önemli' bulmadı

Hollanda'da, Türklerin kurduğu Denk Partisinin, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) durumuna ilişkin sunduğu soru önergesi parlamento tarafından reddedildi.

Dünya / 05 Eylül 2017 Salı 23:27
Hollanda Arakanlı Müslümanların durumunu 'yeterince önemli' bulmadı

Denk Partisinin, Arakanlı Müslümanların durumu hakkında parlamentoya verdiği soru önergesi, 'yeterince önemli olmadığı' gerekçesiyle kabul edilmedi.

Denk Partisinin lideri Tunahan Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parlamentoda çifte standart uygulandığını söyledi.

Kuzu, 'Arakanlı Müslümanların durumu hakkında konuşulması gereken yer parlamentodur. Onun için önergemizin reddedilmesi utanç vericidir.' ifadesini kullandı.

Myanmar yönetimine diplomatik baskı uygulanmasının yeterli olmadığını belirten Kuzu, 'Biz, Hollanda hükümetinin, yerlerinden ve yurtlarından kaçmak zorunda olan Rohingya Müslümanlarını mülteci olarak almasını ve bunu diğer Avrupa ülkelerine önermesini teklif ediyoruz. Ayrıca Hollanda hükümetinin 2015'te Myanmar'a yaptığı resmi ziyaret sonrası güçlendirdiği ticari ilişkilerin de dondurulmasını talep ediyoruz.' diye konuştu.

Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı zulmün hat safhaya ulaştığını dile getiren Kuzu, Birleşmiş Milletlerin duruma derhal müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : AA

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