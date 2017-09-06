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Florida'da kırmızı alarm verildi

ABD’nin Florida eyaletinde İrma kasırgasına karşı Florida Valisi Rick Scott’un olağanüstü hal ilan etmesinin ardından yaptığı çağrıda, "Güvenli yerlere gidin. Evinizi yeniden inşa edebiliriz. Ancak hayatınızı yeniden inşa edemiyoruz" dedi.

Dünya / 06 Eylül 2017 Çarşamba 12:27
Florida'da kırmızı alarm verildi
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Scott, 'Teksas'ta yaşanan Harvey kasırgasından daha kötü olabilir' uyarısında bulunarak yaşanması muhtemel su taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Florida halkı market ve dükkanlardan alışveriş yaparak İrma kasırgasına karşı önlem almaya çalışıyor. Dükkanlarda bulunan rafların boşaldığı bildirilirken Florida eyaletinde alt yapı çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yetkililer, bölgede oluşacak su taşkınlarına karşı, alt yapı ve kanalizasyon şebekelerinde temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Tıkalı olan boruların açıldığı, arızalı olan bölgelerin ise tamir edilerek elden geçirildiği açıklandı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamada, İrma kasırgasının hızla ilerlediğini ve fırtınanın Leeward Adalarına doğru ilerlediğini, İrma'nın merkezi Antigua'nın yaklaşık 130 mil doğusunda, Barbuda'nın yaklaşık 135 mil doğu-güneydoğusunda yer aldığını açıkladı.

Florida eyaletinin tamamında etkili olması beklenilen İrma Kasırgası, Karayipler'e doğru ilerlerken hızı 5. Kategoriye yükseldiği açıklandı.




Kaynak : İHA

Kasırga


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