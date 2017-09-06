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Feci ölüm! Tamir ettiği arabanın altında kaldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tamir ettiği kamyonun altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 06 Eylül 2017 Çarşamba 23:17
Feci ölüm! Tamir ettiği arabanın altında kaldı

Edinilen bilgilere göre, Çorlu Yeni Sanayi Sitesi’nde bir tamir atölyesinde arızalı kamyonu tamir etmek için kriko ile kaldıran tamirci Ferhat Açıkel (44), arızayı tespit ederek onarmak için kamyonun altına girdi. Krikonun aniden inmesi sonucu kamyonun altında kalan işçi, olayı gören diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tamirci Ferhat Açıkel kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kaynak : İHA


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