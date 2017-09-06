Erdoğan: AB, Türkiye ile düşüncesini mertçe söylesin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında AB'ye de seslenen Erdoğan, ''Şayet Türkiye'nin AB ile olan mevcut ilişkisine bile tahammül edemiyorsanız çıkın bunu mertçe söyleyin ve gereğini yapın'' ifadesini kullandı.



İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:



''ÇIKIN MERTÇE SÖYLEYİN VE GEREĞİNİ YAPIN''



Türkiye'nin AB birliğine karşıymışlar seçimden sonra da müracaatı yapıp... AB'den sesler gelmeye başlıyor belirleyici olan Almanya değil. Karar beraber alınır. Bir an önce alın şu kararı. Şayet Türkiye'nin AB ile olan mevcut ilişkisine bile tahammül edemiyorsanız çıkın bunu mertçe söyleyin ve gereğini yapın. Mertçe...''

