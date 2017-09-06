USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,10 - 4,11

Buda heykeline saldırdı

Beyaz Haber'den Bülent Yapraklıoğlu'nun haberine göre; Arakan'da yaşanan Müslüman katliamına öfkelenen bir vatandaş kum festivalinde sergilenen buda heykeline saldırdı.

Yaşam / 06 Eylül 2017 Çarşamba 18:47
Buda heykeline saldırdı
Video için tıklayın

Arakan'da yaşanan katliamı dünya görmezden gelirken. Türkiye'den tepki sesleri yükseldi. O tepkilerden en dikkat çekeni ise Antalya'dan geldi. 

Budistlerin acımasızca Müslümanları katletmesine öfkelenen bir vatandaş Antalya'daki kum festivalinde sergilenen buda heykeline saldırdı. 



'LANETLE TÜKÜRÜYORUM!!!'
Heykele tüküren vatandaş 'Antalya'da Lara'dayız. Arakan'daki Müslümanlara yapılan zulmün tanrıçasının burada heykeli var. Bu ayıp değil mi? Neredeyiz biz halk olarak, vatandaş olarak? Bu heykeli burada parçalayamıyoruz. Müslümanları orada kesip yakıyorlar. Toplanalım eylemimizi burada yapalım arkadaşlar.' dedi. 

'ELİMİZE BALTA ALIP...'
Sözlerinin devamında Müslümanlara çağrıda bulunan vatandaş şöyle konuştu: Bizim Müslüman kardeşlerimizi orada yakıyorlar, burada ise bunun heykeline tutuyoruz. Ben de bunu şiddetle kınıyorum. Bütün Türk halkını bütün Müslümanları burada istiyorum. Elimize keser alıp, balta alıp bunu parçalayamıyorsak yazıklar olsun bize.

MüslümanlarMüslüman


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı