Arakan'da yaşanan katliamı dünya görmezden gelirken. Türkiye'den tepki sesleri yükseldi. O tepkilerden en dikkat çekeni ise Antalya'dan geldi.



Budistlerin acımasızca Müslümanları katletmesine öfkelenen bir vatandaş Antalya'daki kum festivalinde sergilenen buda heykeline saldırdı.



'ELİMİZE BALTA ALIP...'

Sözlerinin devamında Müslümanlara çağrıda bulunan vatandaş şöyle konuştu: Bizim Müslüman kardeşlerimizi orada yakıyorlar, burada ise bunun heykeline tutuyoruz. Ben de bunu şiddetle kınıyorum. Bütün Türk halkını bütün Müslümanları burada istiyorum. Elimize keser alıp, balta alıp bunu parçalayamıyorsak yazıklar olsun bize.

Heykele tüküren vatandaş ''da Lara'dayız. Arakan'daki Müslümanlara yapılan zulmün tanrıçasının burada heykeli var. Bu ayıp değil mi? Neredeyiz biz halk olarak, vatandaş olarak? Bu heykeli burada parçalayamıyoruz. Müslümanları orada kesip yakıyorlar. Toplanalım eylemimizi burada yapalım arkadaşlar.' dedi.