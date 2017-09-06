Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı’nın birinci günü sabah Belediye Evleri Mahallesi’ndeki sulama kanalı kenarında meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Hasan Al, 07 HTJ 99 plakalı otomobilinin direksiyonu başında vurularak öldürüldü.



Ertesi gün Sanayi Sitesi Kavşağında da ikizi Hüseyin Al (37), otomobiliyle giderken kardeşini vuran şüphelilerin ateş etmesi sonucu çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Al, kurtarılamadı.



Olay anı güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.







Adana Emniyet Müdürü Selamı Yıldız’ın talimatıyla Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Ekipler, katil zanlısının ikiz kardeşlerinin dayısı Gazi Kahraman olduğunu belirledi.



Adana ve Ceyhan’da tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin de katıldığı baskında dayı ile olaya karıştığı belirlenen Mustafa T. (39), Tayfun G. (44), Emre K. (23), Sultan O. (22), Mesut Ş. (29), Celil Ö. (28), Yaşar K. (31) ve Enes A. (23) yakalandı.



Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 5 tabanca, 2 tüfek bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kaynak : İHA