Arakanlılara mayın tehdidi

Bangladeş kaynakları, Myanmar'ın, Bangladeş sınırına mayın döşediğini, bunun amacının Müslüman sığınmacıların şiddetten kaçmasını ya da geri dönüşlerini engellemek olabileceğini söylediler.



BANGLADEŞ HAREKETE GEÇECEK



Bilgiyi veren iki hükümet kaynağı, sınırın çok yakınına mayın döşenmesine karşı Bangladeş'in Myanmar'a resmen şikayette bulunacağını da sözlerine ekledi.



Konu hakkında yakın bilgi sahibi olan kaynaklar, durumun hassasiyetinden dolayı isimlerinin açıklanmasını istemediler.









125 BİN MÜSLÜMAN KAÇMAK ZORUNDA KALDI



Arakan'da Müslümanlara karşı başlatılan operasyonlarda en az 400 kişi öldü ve yaklaşık 125,000 Rohingyalı komşu Bangladeş'e kaçtı.



SINIR DİREKLERİNİN ARASINA DÖŞÜYORLAR



Kaynaklardan biri, 'Myanmarlılar mayınları sınırın kendi tarafında tel örgü boyunca sınır direklerinin arasına döşüyorlar' dedi. Kaynaklar, Bangladeş'in bu durumdan fotoğraflar ve ihbarlar sayesinde haberdar olduğunu belirttiler.







Kaynaklar, bu kişilerin üniformalı olup olmadığını söylemediler ancak Rohingyalı olmadıklarının kesin olduğunu belirttiler.



PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR



Bangladeş sınır muhafızlarından Manzurul Hassan Khan, Pazartesi günü sınırın Myanmar tarafından gelen iki patlama sesinin ardından dün de aynı kesimde iki patlama duyulduğunu ve bunların sınırın Myanmar tarafına mayın döşendiği kuşkularını güçlendirdiğini söyledi.



SÖZDE NOBEL ÖDÜLLÜ BAŞKANA ULAŞILAMIYOR



Myanmar ordusu patlamalarla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Nobel Barış Ödüllü Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi'nin sözcüsü Zaew Hitay'a da ulaşmak mümkün olmadı.

