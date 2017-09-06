Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, internet sayfasındaki Türkiye ile ilgili seyahat uyarısını güncelledi.



ALMANLARIN GÖZALTI KORKUSU

Türkiye'yi ziyaret edecek olan Alman vatandaşlarını keyfi tutuklamalara karşı uyaran Bakanlık, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra çok sayıda Almanın gözaltına alındığına dikkat çekti.



TATİL BÖLGELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, gözaltıların tatil bölgelerinde de olabileceğine işaret eden Bakanlık, bu tür uygulamalardan özellikle Türkiye'de özel veya kişisel bağı olan Alman vatandaşlarının, ayrıca Alman ve Türk vatandaşlığı olan kişilerin etkilenebileceğine işaret etti.



Bakanlık, Türkiye'nin devletler hukuku çerçevesinde öngörüldüğü gibi tutuklu Alman vatandaşları ile Türkiye'deki Almanya temsilcilerinin görüşebilmesini de geciktirdiğini kaydetti.



KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'YE GELMEYİN

Alman Focus dergisine verdiği röportajda Türkiye'de can ve mal güvenliğinin olmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı, Alman turistlere Türkiye konusunda uyarılarda bulunmuştu.



CHP'den Focus Dergisi açıklaması